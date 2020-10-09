Из-за участия студентов в протестах в Беларуси уволят ректоров нескольких высших учебных заведений. Белорусские студенты продолжают устраивать акции, в том числе, прямо в вузах.

Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании с представителями правительства, передает БЕЛТА.

По его словам, активной части общества нужно «дать четкий ориентир» дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси. При этом у него есть вопросы к Министерству образования.

– Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам, - добавил он.

Ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства. В его состав уже вошли два человека.