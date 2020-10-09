Об этом сообщила пресс-служба суда.

Такое решение суд принял, рассмотрев иск, в котором суд просили признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке. Тогда он говорил по-русски.

Истец просил суд обязать президента воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при исполнении своих полномочий. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении этих требований в полном объеме.

Однако истец подал апелляцию. Рассмотрев ее, Большая палата Верховного Суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан разговаривать на государственном языке.

В то же время в суде отметили, что за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность. То есть за выступление на русском на iForum-2019 Зеленского не могут привлечь к юридической ответственности.

Учитывая это, Большая Палата ВС закрыла производство по делу, поскольку требования истца не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.