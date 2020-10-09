Европейский союз в понедельник, 12 октября, может договориться о введении санкций против России за отравление российского оппозиционера Алексея Навального. На следующей неделе могут составить санкционный список.

Об этом заявил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Политическая договоренность о введении санкций против тех, кто стоит за отравлением Навального, может быть достигнута на встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС.

– Будет составлен список лиц и организаций, в отношении которых будут применены замораживание активов и запрет на получение виз, - написал журналист в Twitter.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова присоединиться к возможным санкциям Европейского союза против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Однако после окончательных выводов с немецкой стороны относительно инцидента.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не подтверждали версии об отравлении.

Утром 21 августа по Омску, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

К вечеру 21 августа после консультации с немецкими врачами российские врачи разрешили транспортировку Алексея Навального самолетом из Омска в Берлин.

Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что политика отравили.

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Следователи уже успели отследить его маршрут, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией. Ранее Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет никакого криминала.

4 сентября стало изветсно, что следы боевого вещества «Новичок» нашли не только в организме отравленного Алексея Навального, но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм политика именно с этой водой.

10 сентября российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите». 14 сентября лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы «Новичок».

Алексей Навальный заявил, что к его отравлению «новичком» причастен лично президент России Владимир Путин.