В Украине могут отказаться от перевода часов. В Верховную раду внесли соответствующий законопроект №4201.

Об этом сообщил первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

– Сегодня зарегистрировал законопроект «Об исчислении времени в Украине», которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов, - указано в сообщении.

Стефанчук обращает внимание на доказанность негативного влияния ежегодного перехода на летнее время и возвращение на поясное на здоровье людей.

– Доказано... ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения, - написал первый вице-спикер Рады.

По его словам, документ также направлен на противодействие агрессии со стороны России.

– Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора... Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, - убежден Стефанчук.

Кроме этого, по словам замглавы ВР, проект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины.