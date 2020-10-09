Руководитель Центрального штаба «Европейской Солидарности» Александр Турчинов заявил, что место террористов и убийц украинских граждан на Донбассе — за решеткой или на кладбище.

Так он прокомментировал информацию об открытии против него по требованию главы ОПЗЖ Виктора Медведчука уголовного производства из-за неподписанию Закона «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности».

— Не удивился, что Офис генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой «пятой колонны» Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу, — сказал он.

Он добавил, что его позиция за 6 лет неизменилась и сепаратисты должны сидеть.

— Что касается амнистии террористов и убийц украинских граждан на Донбассе, — она недопустима. Их место — за решеткой или на кладбище. Такой была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас, — подчеркнул Александр Турчинов.

Так, офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Александра Турчинова за отказ подписывать одобренный депутатами в сентябре 2014 года закон об амнистии участников боевых действий в Донбассе.