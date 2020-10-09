В Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) в целом положительно оценили законопроект о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Такое мнение комиссия утвердила и опубликовала 9 октября, сообщает Укринформ.

— Законопроект № 3711, который предусматривает «улучшение процедур по формированию и функционированию органов судебного управления», является лишь частью шагов в правильном направлении, — заявила Венецианская комиссия.

Международные эксперты отметили насущную необходимость заполнить около 2 тыс. вакансий судей в Украине, что может быть осуществлено через переназначение состава Высшей квалификационной комиссии судей.

— Серьезной проблемой, с которой сейчас столкнулось украинское судопроизводство, является огромное количество незаполненных вакансий судебных должностей. Это связано с бездействием Высшей квалификационной комиссии судей. Также нерешенным остается вопрос о балансе кадрового состава Верховного Суда, — считают в Венецианской комиссии.

Эксперты также рекомендуют как можно скорее урегулировать вопрос о добропорядочности и этики в деятельности членов Высшей квалификационной комиссии, который не учтен в проекте закона № 3711.

В комиссии подчеркивают, что новая Высшая квалификационная комиссия судей должна получить полную автономию в своей деятельности.

Напомним, послы Великобритании, Канады, Германии и Европейского союза и гендиректор ЕБРР призывали пересмотреть отдельные положения закона о судебной реформе, который был принят 16 октября 2019 года Верховной Радой.