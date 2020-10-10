Министерство цифровой трансформации намерено за три года перевести в онлайн все государственные услуги. Если госуслугу не смогут отцифровать, то ее отменят.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

По словам Федорова, министерство планирует подать в Раду законопроект для поддержки «Дія Сity».

— Мы подаем в парламент законопроект, и мы надеемся на поддержку «Дія Сity». Это специальный правовой режим, специальная экономическая зона для креативных IT-индустрий, — пояснил Михаил Федоров.

Михаил Федоров отметил, что одной из целей Минцифры является увеличение доли IT-индустрии в ВВП страны до 6%.

Напомним, Министерство цифровой трансформации и международный технологический холдинг TECHIIA подписали Меморандум о сотрудничестве который предполагает строительство дата-центра в Херсонской области.