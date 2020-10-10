Кабинет министров утвердил план реализации Стратегии национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы и одобрил концепцию Государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на этот период.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

— Целью этих актов является развитие целостной общегосударственной политики национально-патриотического воспитания; налаживание межрегионального и межведомственного взаимодействия в сфере национально-патриотического воспитания с целью утверждения единой национальной системы ценностей, – заявил Олег Немчинов.

По его словам, в результате длительного игнорирования и неурегулированности вопросов национально-патриотического воспитания в украинском пространстве наблюдается ряд негативных явлений, которые создают реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности в военной, гуманитарной, социальной, экономической, внутриполитической и других сферах. Эти проблемы носят комплексный характер и не могут быть решены на уровне отдельных госорганов или регионов. Их устранение требует сбалансированной политики и соединения деятельности государства и гражданского общества.

Министр убежден, что дальнейшее игнорирование проблем будет только способствовать засилью антиукраинской пропаганды, продуцированию мировоззренческо-ценностной дезориентации, диспропорциям языковой ситуации, распространению местных идентичностей, что в нынешних условиях является существенным вызовом и может привести к непоправимым последствиям.

Во-первых, по словам Немчинова, угрожающая ситуация с уровнем локальной идентификации. Так, если на Западе гражданами Украины себя считают 80,6% респондентов, в центре – 79,7%, на севере – 70,1%, на Востоке – 67,4%, на Юге – 66,0%, то на Донбассе – только 42,7%. Региональное распределение освещает очень высокие показатели идентификации с Советским Союзом на Донбассе – 20,7% и на юге – 11,8%;

Во-вторых, критическая ситуация с использованием украинского языка, который использует меньше половины населения (44,5%), при этом каждый третий использует русский язык. Колоссальный разрыв существует при региональном распределении – на Западе на украинском языке в семье общаются 95,2% опрошенных, на Донбассе – 2,7%;

В-третьих, беспокойство вызывает готовность к защите Украины с оружием в руках – 60,2% респондентов не имеют таких намерений. Чаще всего о готовности участвовать в защите Украины говорят жители Запада, меньше всего – Донбасса, только 37,6% респондентов готовы защищать независимость и территориальную целостность Украины ненасильственными методами, такими как волонтерство, благотворительность, – добавил чиновник.

Отмечается, что на решение этих проблем разработаны основные мероприятия, направленные по следующим направлениям:

— совершенствование нормативно-правовой базы относительно национально-патриотического воспитания; упорядочение и совершенствование системы военно-патриотического воспитания;

— организация и координация информационно-просветительской работы в сфере национально-патриотического воспитания; обеспечение надлежащей организации научно-исследовательской и методической работы в сфере национально-патриотического воспитания;

—обеспечение скоординированной деятельности в сфере национально-патриотического воспитания.

Как сообщалось, Кабинет Министров выделил субвенцию в размере более 570 миллионов гривен на обеспечение больниц кислородом.