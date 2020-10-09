Кабинет Министров выделил субвенцию в размере более 570 миллионов гривен на обеспечение больниц кислородом.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов

— Было принято важное постановление о выделении средств регионам на обеспечение кислородом койкомест в больницах, оказывающих помощь больным COVID-19. Было выделено 572 млн 224 тысяч гривен. Они будут направлены либо на централизованное обеспечение кислородом, или на закупку кислородных концентраторов, — сказал Максим Степанов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует выделить субвенцию на обеспечение больниц, принимающих пациентов с COVID-19, медицинским кислородом.

— Будем принимать проект о выделении субвенции на соответствующие цели. Наша цель, чтобы большее количество больниц было обеспечено стационарным кислородом или специализированными аппаратами. Минздрав поставил регионам задачу, что 80% коек, которые будут принимать больных COVID-19, должны быть с подведённым кислородом или оборудованы автономными системами снабжения кислородом. Деньги на это выделяем, мы должны быть готовы на увеличение нагрузки на медицинские учреждения, — сказал он.

Напомним, в Украине для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят экспериментальный препарат. В частности, пациентам с тяжелой формой будут вводить гипериммуноглобулин, созданный на основе плазмы, которая содержит антитела к COVID-19.