В Украине для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят экспериментальный препарат. В частности, пациентам с тяжелой формой будут вводить гипериммуноглобулин, созданный на основе плазмы, которая содержит антитела к COVID-19

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров, передает РБК-Украина.

По словам министр здравоохранения Максима Степанова, в рамках реализации экспериментального проекта будет заготавливаться плазма крови с антителами с дальнейшей переработкой и производством иммуноглобулина.

— Такая плазма будет передана производителям лекарственных препаратов. В случае успешного прохождения клинических испытаний препарат будет использоваться для лечения лиц, больных COVID-19 в тяжелом состоянии, — отметил министр.

Он добавил, что на сегодня клинические испытания проходят в нескольких странах, в том числе в США.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения значительно расширит количество тестирований на коронавирус, и уже через две-три недели семейные врачи и мобильные бригады смогут делать экспресс-тесты на антиген.