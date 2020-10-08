Экспресс-тесты на коронавирус вскоре смогут делать семейные врачиМинистерство здравоохранения значительно расширит количество тестирований на коронавирус, и уже через две-три недели семейные врачи и мобильные бригады смогут делать экспресс-тесты на антиген.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «УП.Життя».

По его словам, эти тесты пока проходят регистрацию и выходят на серийное производство.

Как утверждает Ляшко, чувствительность и специфичность почти совпадает с тестами ПЦР, а результат – через 15-30 минут.

— Это тот самый мазок забирается из носоглотки, ставится в пробирку, в пробирке происходит реакция, где выделяется РНК. Затем из пробирки жидкость наносится на тест-систему, и тест-система показывает — есть COVID-19 или нет, — объяснил Виктор Ляшко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов призывал украинцев соблюдать противоэпидемические мероприятия и подчеркнул, что в условиях их игнорирования ситуация с распространением коронавируса может быстро выйти из-под контроля.