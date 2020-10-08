Министр здравоохранения Максим Степанов призывает украинцев соблюдать противоэпидемические мероприятия и подчеркивает, что в условиях их игнорирования ситуация с распространением коронавируса может быстро выйти из-под контроля.

Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

— Если мы и в дальнейшем будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики и мойте руки. Ситуация более серьезная, чем когда-либо с начала эпидемии. На кону — ваша жизнь и жизнь ваших близких, — сказал Максим Степанов.

Он напомнил, что весной по сетям ходили флешмобы по поддержке медиков, и подчеркнул, что сейчас ситуация значительно хуже, и это тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке.

— Речь идет не о флешмобах. А о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков, — сказал Максим Степанов.

Также он обратился «к тем, кто сейчас «играет в политику»: на кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции». По его словам, речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей.

Степанов заверил, что Минздрав продолжает работу по налаживанию системы здравоохранения, однако подчеркнул, что и граждане должны быть ответственными.

Он добавил, что за последние полгода была возобновлена работа лабораторий, которые, по его данным, с 200 тестов в сутки в апреле сейчас проводят по 34 тысячи; втрое увеличено количество коек в больницах — с 12 до 37 тысяч; определены и отработаны протоколы лечения.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 8 октября лабораторно подтверждены 244 734 случая COVID-19, из них за сутки — 5 397.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили к рекордного количества людей — 5 тысяч 397. Также известно, что 2 тысячи 263 пациентов вчера выздоровели, а 93 — умерли от осложнений.