В пятницу, 9 октября, в Николаевской области из-за замыкания проводкипроизошел пожар на территориях частных домовладений.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что в 10:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре летней кухни по улице Свободы в селе Гурьевка Новоодесского района.

По указанному адресу прибыл дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачено летнюю кухню и хозяйственное здание на площади 80 м2 и существует угроза распространения огня на жилой дом. Пожарными в 10:59 пожар был локализован, в 11:29 – ликвидирован.

Второй случай произошел в 17:28 на пункт связи 22-й государственной пожарно-спасательной части сообщили о возгорании летней кухне по улице Новая в селе Покровка Очаковского района.

Прибыв спасатели немедленно приступили к тушению пожара, уже в 18:08 пожар был локализован и в 18:08 ликвидирован на площади 16 м2, спасая от уничтожения здание.

Причины пожаров в двух случаях короткое замыкание электропроводки.

Всего от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 7 человек.

Напомним, ранее в Николаеве сгорел автомобиль Ford Fusion.