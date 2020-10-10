Ураган «Дельта» приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км в час. Без света остались уже свыше 600 тысяч жителей штатов Луизиана и Техас.

Об этом информирует портал poweroutage.us, отслеживающий ситуацию с энергоснабжением в стране.

По состоянию на 8:30 по нашему времени более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Техасе, а свыше 480 тысяч в соседней Луизиане. Кроме того, в штате Миссисипи еще почти 35 тысяч остались без света.

Из-за сильных дождей существует опасность наводнения.

Отметим, в пятницу циклон «Дельта» считался ураганом второй категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас же он считается ураганом категории 1. Это означает, что речь идет про порывы ветра такой силы, который может сбить небольшие деревья, повредить крыши зданий, линии электропередач.

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Дориан». В 2020 на Техас обрушился году ураган «Ханна».