Ураган «Дельта» приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км в час. Без света остались уже свыше 600 тысяч жителей штатов Луизиана и Техас.
Об этом информирует портал poweroutage.us, отслеживающий ситуацию с энергоснабжением в стране.
По состоянию на 8:30 по нашему времени более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Техасе, а свыше 480 тысяч в соседней Луизиане. Кроме того, в штате Миссисипи еще почти 35 тысяч остались без света.
Из-за сильных дождей существует опасность наводнения.
6pm update from #HurricaneDelta pic.twitter.com/TiaYjKK4kF— Gage Shaw (@WXgage) October 9, 2020
Отметим, в пятницу циклон «Дельта» считался ураганом второй категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас же он считается ураганом категории 1. Это означает, что речь идет про порывы ветра такой силы, который может сбить небольшие деревья, повредить крыши зданий, линии электропередач.
Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Дориан». В 2020 на Техас обрушился году ураган «Ханна».
Ураган «Дельта» приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км в час. Без света остались уже свыше 600 тысяч жителей штатов Луизиана и Техас.
Об этом информирует портал poweroutage.us, отслеживающий ситуацию с энергоснабжением в стране.
По состоянию на 8:30 по нашему времени более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Техасе, а свыше 480 тысяч в соседней Луизиане. Кроме того, в штате Миссисипи еще почти 35 тысяч остались без света.
Из-за сильных дождей существует опасность наводнения.
6pm update from #HurricaneDelta pic.twitter.com/TiaYjKK4kF— Gage Shaw (@WXgage) October 9, 2020
Отметим, в пятницу циклон «Дельта» считался ураганом второй категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас же он считается ураганом категории 1. Это означает, что речь идет про порывы ветра такой силы, который может сбить небольшие деревья, повредить крыши зданий, линии электропередач.
Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Дориан». В 2020 на Техас обрушился году ураган «Ханна».