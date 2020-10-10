Реальные действия нынешней власти полностью противоположны её обещаниям и декларациям.

С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступил лидер партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров, передает пресс-служба партии.

– У нас властью всё время выполняются требования МВФ, в которых постоянно прописано «постепенное повышение тарифов», но ни разу не звучало последовательное повышение заработной платы, повышение пенсий, соотношение покупательной способности и прожиточного минимума с теми ценами, которые всё время поднимают по требованию МВФ, - заявил Юрий Гранатуров.

Лидер команды «За майбутнє» уверен, что реально отстаивать интересы простых украинцев возможно только при одном условии: когда для власти на первом месте будет Украина и её ценности, а не указания из-за границы.

– Сейчас мы имеем не «слуг народа», а слугу МВФ и других международных структур. У нас в органы власти то Восток кого-то назначает, то Запад кого-то назначает, пора уже украинцам назначать украинцев! - считает Юрий Гранатуров.

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