Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с политическими заключенными в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности (КГБ). Встреча продолжалась более четырех часов.

Об этом сообщает близкий к окружению Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

На встрече с Лукашенко присутствовали члены координационного совета оппозиции и объединенного штаба, а также бывший кандидат в президенты, в частности, Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова и Илья Салей.

Как утверждает Telegram-канал, встреча касалась изменений в конституцию Беларуси, которые в ближайшее время планирует внедрить Лукашенко.

– Содержание разговора участники общим решение оставили в тайне, - добавил «Пул первого».

Напомним, 23 сентября стало известно, что во Дворце Независимости в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко.