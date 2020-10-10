Об этом сообщили на сайте Afisha Dnepra.

Детские рисунки собирают в рамках персонального проекта художника Максима Ходака в галерее «Артмир». Для участия приглашают детей от 6 до 14 лет.

«Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств!» ㅡ отмечают организаторы мероприятия.

В объявлении конкурса подчеркнули, что «детские глаза видят более открыто, поэтому будет интересно посмотреть на их рисунки любимых олигархов». Выбирать, какой из них нравится больше всего, дети будут сами.

Конкурс пройдет в два этапа. Для первого детям предлагают создать портрет олигарха в любой технике и отправить онлайн. Работы, которые перейдут во второй этап, будут экспонироваться в галерее «Артмир».