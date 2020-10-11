Британский телеканал Sky News обнародовал расследование, из которого следует, что российские спецназовцы на Донбассе в течение последних двух лет используют снайперские винтовки, изготовленные в Великобритании. И это несмотря на то, что официальный Лондон не разрешал продажу этого оружия в РФ.
Журналисты Sky News обнаружили британскую снайперскую винтовку на одном из видео, опубликованном командованием Операции обїединенных сил весной 2020 года. Они смогли подтвердить, что видео было снято в поселке Донецкий Луганской области, которая на момент съемки пребывала под контролем боевиков.
Один из боевиков, который попал на видео, является гражданином России и, вероятно, сотрудником Федеральной службы безопасности — на это указывает характерный для российских спецслужб камуфляж, говорят в расследовании. Оружие, которое обнаружили на месте проведения операции, визуально соответствует снайперской винтовке AX338, изготовленной британской компанией Accuracy International.
Sky News удалось найти по крайней мере еще один пример использования такой винтовки со стороны боевиков на Донбассе: ее заметили в сюжете российского телеканала «НТВ» за 2019 год. А еще — у сирийских сил, поддерживаемых Москвой, у президентской охраны в Кремле и даже у Дмитрия Медведева на фото 2009 года (тогда он был президентом).
Правительство Великобритании в ответ на запрос Sky News заявило, что не давало разрешения на продажу британского оружия гражданам России или в коммерческих целях. Accuracy International утверждала, что с 2000 года не продавала своего оружия в РФ. А с 2014-го начало действовать эмбарго на поставки оружия в России.
– Это открытие поднимает серьезные вопросы о том, как Россия получила эту винтовку и произошло ли это через третью сторону без ведома британского правительства, — пишут расследователи. Они предполагают, что британскую винтовку россияне, скорее всего, получили через третью сторону, которая приобрела ее — официально — в охотничьих или спортивных целях.
В расследовании Sky News также участвовали Bellingcat, The Guardian и Ligthouse Reports. Свои данные, как утверждают журналисты, они сверяли с выводами профильных экспертов, специализирующихся на оружии.
Британский телеканал Sky News обнародовал расследование, из которого следует, что российские спецназовцы на Донбассе в течение последних двух лет используют снайперские винтовки, изготовленные в Великобритании. И это несмотря на то, что официальный Лондон не разрешал продажу этого оружия в РФ.
Журналисты Sky News обнаружили британскую снайперскую винтовку на одном из видео, опубликованном командованием Операции обїединенных сил весной 2020 года. Они смогли подтвердить, что видео было снято в поселке Донецкий Луганской области, которая на момент съемки пребывала под контролем боевиков.
Один из боевиков, который попал на видео, является гражданином России и, вероятно, сотрудником Федеральной службы безопасности — на это указывает характерный для российских спецслужб камуфляж, говорят в расследовании. Оружие, которое обнаружили на месте проведения операции, визуально соответствует снайперской винтовке AX338, изготовленной британской компанией Accuracy International.
Sky News удалось найти по крайней мере еще один пример использования такой винтовки со стороны боевиков на Донбассе: ее заметили в сюжете российского телеканала «НТВ» за 2019 год. А еще — у сирийских сил, поддерживаемых Москвой, у президентской охраны в Кремле и даже у Дмитрия Медведева на фото 2009 года (тогда он был президентом).
Правительство Великобритании в ответ на запрос Sky News заявило, что не давало разрешения на продажу британского оружия гражданам России или в коммерческих целях. Accuracy International утверждала, что с 2000 года не продавала своего оружия в РФ. А с 2014-го начало действовать эмбарго на поставки оружия в России.
– Это открытие поднимает серьезные вопросы о том, как Россия получила эту винтовку и произошло ли это через третью сторону без ведома британского правительства, — пишут расследователи. Они предполагают, что британскую винтовку россияне, скорее всего, получили через третью сторону, которая приобрела ее — официально — в охотничьих или спортивных целях.
В расследовании Sky News также участвовали Bellingcat, The Guardian и Ligthouse Reports. Свои данные, как утверждают журналисты, они сверяли с выводами профильных экспертов, специализирующихся на оружии.