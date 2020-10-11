Британский телеканал Sky News обнародовал расследование, из которого следует, что российские спецназовцы на Донбассе в течение последних двух лет используют снайперские винтовки, изготовленные в Великобритании. И это несмотря на то, что официальный Лондон не разрешал продажу этого оружия в РФ.

Журналисты Sky News обнаружили британскую снайперскую винтовку на одном из видео, опубликованном командованием Операции обїединенных сил весной 2020 года. Они смогли подтвердить, что видео было снято в поселке Донецкий Луганской области, которая на момент съемки пребывала под контролем боевиков.

Один из боевиков, который попал на видео, является гражданином России и, вероятно, сотрудником Федеральной службы безопасности — на это указывает характерный для российских спецслужб камуфляж, говорят в расследовании. Оружие, которое обнаружили на месте проведения операции, визуально соответствует снайперской винтовке AX338, изготовленной британской компанией Accuracy International.