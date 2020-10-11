По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Позади Украины оказались Бельгия и Польша, где также фиксируют рекордный рост больных.

Кроме того, 10 место наша страна держит и по числу летальных исходов в пятницу.

По количеству зарегистрированных случаев заболевания за время пандемии Украина занимает 25 место – более 256 тысяч, по числу жертв – 32 место.

Напомним, в пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.