В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области. Отметим, что по состоянию на утро 9 октября в Николаеве зафиксировано с начала эпидемии 3452 случаев COVID-19. В Николаевском районе — 81 случай.

Согласно обновленному делению, в «желтой» зоне находятся города Вознесенск, Очаков и Первомайск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области.

Напомним, главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.