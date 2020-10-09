В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области. Отметим, что по состоянию на утро 9 октября в Николаеве зафиксировано с начала эпидемии 3452 случаев COVID-19. В Николаевском районе — 81 случай.
Согласно обновленному делению, в «желтой» зоне находятся города Вознесенск, Очаков и Первомайск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области.
Напомним, главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.
По состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве — 299. Всего в области зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19.
Также напомним, что 1 октября в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.
В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области. Отметим, что по состоянию на утро 9 октября в Николаеве зафиксировано с начала эпидемии 3452 случаев COVID-19. В Николаевском районе — 81 случай.
Согласно обновленному делению, в «желтой» зоне находятся города Вознесенск, Очаков и Первомайск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области.
Напомним, главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.
По состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве — 299. Всего в области зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19.
Также напомним, что 1 октября в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.