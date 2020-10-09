По состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве - 299.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 277 (+9).

Из всех 4548 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 3452 человека (+299);

Первомайск - 135 человек (+10);

Южноукраинск - 193 человек (+5);

Вознесенск - 194 человек (+5);

Очаков - 26 человек (+5);

Арбузинский район - 23 человек (+3);

Баштанский район - 64 человека (+1);

Березанский район - 44 человека;

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 3 человека;

Веселиновский район - 28 человек;

Витовский район - 148 человек (+13);

Вознесенский район - 81 человек;

Врадиевский район - 81 человек;

Еланецкий район - 39 человек (+8);

Доманевский район - 84 человека (+1);

Казанковский район - 15 человек (+1);

Кривоозерский район - 60 человека (+7);

Николаевский район - 81 человек (+5);

Новобугский район - 19 человек;

Новоодесский район - 71 человек;

Очаковский район - 19 человек;

Первомайский район - 33 человека;

Снигиревский район - 15 человек (+5).

Выздоровели больных за сутки — 19 всего выздоровели — 1293. Умерло всего от последствий COVID-19 — 105, за сутки — 3.

Отметим, мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5804 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 2417 пациентов выздоровели.