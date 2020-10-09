По состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве - 299.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 277 (+9).
Из всех 4548 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 19 всего выздоровели — 1293. Умерло всего от последствий COVID-19 — 105, за сутки — 3.
Отметим, мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5804 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 2417 пациентов выздоровели.
По состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве - 299.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 277 (+9).
Из всех 4548 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 19 всего выздоровели — 1293. Умерло всего от последствий COVID-19 — 105, за сутки — 3.
Отметим, мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5804 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 2417 пациентов выздоровели.