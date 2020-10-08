Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Это просто какой-то треш. Люди не понимают этого. Как раз в маршрутке, не на свежем воздухе, а в таком маленьком помещении, где нет свежего воздуха, люди дышат и распространяют этот вирус. Вы понимаете это или нет? Ну ладно на улице ходили бы без маски или на открытой площадке дети бегают, но вы сидите в этой коробке и дышите друг на друга. Вы что, хотите, чтобы снова по 10 человек пускали? И контролировали, чтобы были в масках? Или как? Вы хотите, чтобы снова началась эта история с пропусками? Она может начаться. У нас всем плевать на собственное здоровье и на здоровье людей, которые находятся рядом, — сказал Александр Сенкевич.

Он попросил носить маски в закрытых помещениях и делать замечания тем, кто их не надевает.

— Италию снова закрывают на жесткий карантин. Снова происходит то, что происходило в феврале-марте. Вы хотите, чтобы у нас такое же было? Вы готовы к этому? Ну давайте-давайте, бессмертные, будем ездить в маршрутках без масок, — добавил мэр.

Напомним, он также сообщил, что за несколько дней городская больница № 5, определенная как госпитальная база для больных коронавирусом в Николаеве, почти полностью заполнилась.

Отметим, что по состоянию на утро 8 октября в Николаевской области выявлено 179 новых случаев COVID-19.

В Украине за минувшие сутки, 7 октября, коронавирусное заболевание подтвердили к рекордного количества людей — 5 тысяч 397. Также известно, что 2 тысячи 263 пациентов вчера выздоровели, а 93 — умерли от осложнений.