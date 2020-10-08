За несколько дней городская больница № 5, определенная как госпитальная база для больных коронавирусом в Николаеве, почти полностью заполнилась.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишут НикВести.

— Мы только открыли третий госпиталь в больнице № 5, но за два дня он почти заполнился. О чем это говорит? О том, что никто не носит маски. Совсем, — сказал он.

Отметим, что в больнице № 5 предусмотрено 150 коек для больных коронавирусом. Согласно данным областного штаба по борьбе с последствиями ЧС, горбольница № 3 остаётся заполненной на 100%, больница № 1 заполнена на 56,3%, областной центр лечения инфекционных заболеваний — на 54,7%.

Напомним, по состоянию на утро 8 октября в Николаевской области выявлено 179 новых случаев COVID-19.

В Украине за минувшие сутки, 7 октября, коронавирусное заболевание подтвердили к рекордного количества людей — 5 тысяч 397. Также известно, что 2 тысячи 263 пациентов вчера выздоровели, а 93 — умерли от осложнений.