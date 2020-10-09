Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.

Об этом он заявил сегодня, 9 октября, в ходе совещания в Николаевской ОГА посвященного вопросу работы транспорта в условиях карантинных ограничений, передает корреспондент НикВести.

— Вы должны понимать, что ситуация в Николаевской области, в частности в Николаеве, на сегодняшний день критическая. Мы с вами уже имеем почти 5 тысяч заболевших, мы имеем 105 умерших, имеем 76% заполняемости коек. Я хочу сказать, что есть определенные стандарты и процедуры. В следующею пятницу, если сохраняется такая же ситуация с ростом заболеваемости, то город Николаев попадает в красную карантинную зону. Я напомню, что в таком случае запрещаются перевозки пассажиров городским транспорта, железнодорожным и автомобильным, — заявил Владимир Клочко.

Отметим, что в городах, которые занесены в «красную» карантинную зону вводится запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

Напомним, по состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве — 299. Всего в области зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19.

Также напомним, что 1 октября в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.