Об этом сообщает Live Science.

Археологи нашли остатки столбов, на которых держалось здание, и смогли реконструировать, как оно выглядело. Ученые говорят, что это был деревянный храм длиной 14 метров, в ширину — 8 метров и высотой — 12 метров. Считается, что здание использовали для поклонения и жертвоприношения древнескандинавским богам.

Археологи говорят, что во время раскопок нашли поселение крестьян, живших в Осе примерно 2000-2500 лет назад. Однако «божий дом» принадлежит более позднему периоду, примерно 8 столетию, когда в регион приезжали состоятельные семьи.

О том, что когда-то на месте раскопок был храм, свидетельствуют ямы для приготовления пищи, которые, вероятно, использовали на праздниках. А также кости — остатки животных после жертвоприношения.

По словам археологов, храм является редкой находкой времен викингов, построенный за несколько веков до того, как христианство стало господствующей религией в регионе. С XI века норвежские правители навязывали христианство и разрушали, сжигали языческие храмы. Однако у ученых нет доказательств, что здание в Осе разрушили во время «чисток».

Один — самый высокий бог в скандинавской мифологии, как Зевс для древних греков. Он был богом мудрости, войны, победы, поэзии. Тор — бог грома и молний. Он является сыном Одина и богини земли Йорд. Согласно мифам, он защищал обычных людей.