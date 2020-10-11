В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы обстреляли город Гянджа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление минобороны Азербайджана.

«Город Гянджа вновь подвергся обстрелу. Армянские вооруженные силы вновь обстреливают город Гянджа», — говорится в заявлении.

Эти утверждения армянская сторона опровергает.

«Азербайджанская сторона распространяет ложную информацию, будто подразделения «армии обороны» (непризнанной республики Нагорный Карабах, — прим.) обстреливают город Гянджа. Упомянутые утверждения являются абсолютной ложью и не соответствуют действительности», — заявили в армии обороны Нагорного Карабаха.

В свою очередь, Армения обвиняет Азербайджан в обстреле города Степанакерт в Нагорном Карабахе.

Напоним, руководители министерств иностранных дел Азербайджана и Армении более 10 часов в Москве договаривалось о перемирии в Нагорном Карабахе. Они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными и телами погибших при посредничестве «Красного Креста».

Позже Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве прекращения огня, которое должно было произойти с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября.