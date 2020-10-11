Государственные телеканалы Беларуси используют истории о переселенцах с Донбасса для пропаганды режима Александра Лукашенко.

Об этом рассказывается в сюжете «Настоящего времени».

Главная тема подобных сюжетов и программ — как плохо жилось некоторым украинцам после Майдана и как радушно их приняли в Беларуси.

«Были бомбардировки, то есть начали бомбить аэропорт, а мы жили там буквально ну в 3 километрах от него. Что тут было думать? Сели и уехали. Ехали, где спокойно», — рассказывает переселенец из Донецкой области в сюжете канала «Беларусь 1».

Другая переселенка из Луганщины говорит, что она «приехала в мирный край», а Беларусь встретила ее с распростертыми объятиями.

Обязательный атрибут материала о переселенцах — похвала в адрес белорусской стабильности и благополучия, отмечает «Настоящее время»

«У каждого есть — практически у каждого — квартира, машина, а то и две» (Беларусь 1, Беларусь). «Перспективы есть — можно бесплатно обучаться, и все что угодно» (Беларусь 1, Беларусь). «Как ни крути, родила ребенка — детский сад ты по-любому получишь. Тебе не надо стоять в очередях, еще не родив ребенка» (СТВ, Беларусь). «Мы как многодетная семья, у нас льготы есть, привилегии, садики, школа у нас до 5 класса — там бесплатное у деток у всех питание» (Беларусь 1, Беларусь).

Жизнь в Минске или Гомеле герои сюжетов сравнивают зачастую не с Киевом или Одессой, а с ситуацией в зоне боевых действий. Естественно, выбор не в пользу Украины — это государственному телевидению Беларуси и нужно, отмечает издание.

«Удобнее жить, чем на то время я жил в Украине. Более спокойно себя чувствую» (Беларусь 1, Беларусь).

Каких-либо фактов или анализа жанр не предполагает, поэтому от личных историй авторы сразу переходят к выводам и советам.

«Я бы хотел пожелать всем белорусам мира, чтобы не дай Бог не случилось так, как случилось на Украине» (ОНТ, Беларусь). «У нас кричали «Слава Украине», здесь кричат «Жыве Беларусь» (Беларусь 1, Беларусь). «То, что происходит, митинги в Беларуси, это немного приводит в ужас, потому что мы уже данную ситуацию пережили» (СТВ, Беларусь). «Мы это уже все проходили. Нам это в свое время надоело, мы от этого уехали» (Беларусь 1, Беларусь). «Цените, то что у вас есть. У вас прекраснейшая страна, ваш президент, он достоин того, чтобы ему в ноги поклониться за то, что он делает для людей» (Беларусь 1, Беларусь). «Разными именами они их называли, но эти революции ничего не принесли людям хорошего» (Беларусь 1, Беларусь).

ГосТВ Беларуси пугает телезрителя войной и отговаривает от каких-либо революционных настроений и желания перемен.