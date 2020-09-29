Приказом министра информации Беларуси Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция TUT.BY, для издания приостановлена возможность использовать с 1 октября 2020 года статус сетевого издания.

Об этом сообщает редакция TUT.BY.

Министерство информации напоминает, что выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Как сообщалось ранее, исковое заявление в Экономический суд ведомство направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября.

По приказу министра, с 1 октября TUT.BY утратит статус СМИ. При этом издание по-прежнему будет работать как интернет-ресурс без статуса СМИ.

Отмечается, что регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Однако TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса.

Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT. BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти».

Ранее сообщалось, что белорусское издание «Наша Ніва» могут оштрафовать за то, что их журналистку Наталию Лубневскую ранил силовик.