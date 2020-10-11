Президент Польши Анджей Дуда прибыл с трехдневным визитом в Украину.

Он отметил, что отношения с Киевом очень важны для Варшавы, и нужно работать вместе для их усиления, передает Укринформ.

— Сегодняшний визит к нашему соседу, в Украину, особенно важен. В период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Польшей и Украиной очень крепки, и вместе мы работаем ради еще большего их упрочения, — считает он.

Визит президента РП начнется с посещения польской части Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в 80-ю годовщину Катынского преступления. Дуда поставит символическую корзину с колосками пшеницы у памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов, а также зажжет свечу возле креста Героям Небесной сотни.

В понедельник состоится политическая часть визита. Анджей Дуда встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и Премьер-министром Денисом Шмыгалем. Переговоры будут касаться двусторонних отношений, евроатлантических стремлений Украины, а также вопросов безопасности в регионе, ситуации на Востоке Украины и в Беларуси. Темой переговоров будут также исторические вопросы. В частности, в Киеве проведут переговоры руководители институтов национальной памяти двух стран Антон Дробович и Ярослав Шарек.

В столице Украины Анджей Дуда примет участие в открытии на территории посольства РП памятника легенде «Солидарности», этнической украинке Анне Валентинович.

Третий день визита Анджея Дуды будет посвящен экономическим вопросам. В присутствии президентов будет подписано два соглашения. Первое будет касаться доступа польской государственной нефтегазовой компании PGNiG к приватизации в энергетическом и газовом секторах Украины. В то же время в Одессе будет подписано соглашение о сотрудничестве между портами в Одессе и Гданьске.

В этом городе Анджей Дуда также возложит цветы к мемориальной доске экс-президенту Польши Леху Качиньскому.

Ранее сообщалось, что общий Форум регионов Украины и Беларуси перенесли на 2021 год, а визит президента Украины Владимира Зеленского отменили.