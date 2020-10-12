Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятый раз одержал победу на президентских выборах.

Об этом со ссылкой на предварительные данные Центральной комиссии по выборам и референдумам республики сообщает издание Asia-Plus, передает УНН.

— Рахмон получил поддержку 90,92% от общего числа проголосовавших на выборах, — сообщил председатель ЦИК республики Бахтиёр Худоёрзода. Окончательные итоги ЦИК должен огласить в течение 10 дней со дня выборов.

Таким образом, президент, руководящий страной с 1992 года, переизбран пятый раз.

Сообщается, что помимо Рахмона, в выборах приняли участие лидеры Компартии Миродж Абдуллоев, которого поддержали 1,17%, Соцпартии Абдухалим Гаффорзода с 1,49%, Аграрной партии Рустам Латифзода, получивший 3,03% и Партии экономических реформ Рустам Рахматзода, за которого отдали свои голоса 2,15% избирателей.

По предварительным данным, в выборах приняли участие 4,2 млн человек, явка составила 85,3%.

Отмечается также, что за ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. По данным издания, нарушений зафиксировано не было.

Между тем, до конца октября правительство Таджикистана полным составом подаст в отставку. Ныне действующее правительство страны в полном составе сложит свои полномочия перед вновь избранным президентом республики, согласно нормам конституционного закона Таджикистана «О правительстве», сообщает издание.