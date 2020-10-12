В Украине на 8:45 12 октября зафиксировано уже 265 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки составил 4,4 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 265 454 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 4 420 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 5 015 человек, из них за сутки - 43.

Выздоровели от болезни уже 114 410 человек, за сутки - 903.

Активных больных на сегодня - 146 029, прирост за сутки - 3474.

Антирекорд по приросту случаев за сутки Украина «поставила» на прошлой неделе - 5,8 тысячи. Ранее том, что прирост новых больных за сутки превысит 5000, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантинные ограничения.

Напомним, по состоянию на утро 11 октября в Николаевской области выявлено 340 новых случаев COVID-19.