По состоянию на утро 11 октября в Николаевской области выявлено 340 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 5557 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 294 (+2).

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 3919человек (+218);

Первомайск — 167 человек (+32);

Южноукраинск — 195 человек;

Вознесенск — 209 человек (+4);

Очаков — 26 человек;

Арбузинский район — 26 человек (+3);

Баштанский район — 72 человека (+8);

Березанский район — 50 человек (+5);

Братский район — 12 человек (+4);

Березнеговатский район — 4 человека (+1);

Веселиновский район — 30 человек (+1);

Витовский район — 168 человек (+12);

Вознесенский район — 88 человек (+6);

Врадиевский район — 90 человек (+9);

Еланецкий район — 47 человек (+1);

Доманевский район — 88 человек;

Казанковский район — 19 человек (+4);

Кривоозерский район — 69 человек (+9);

Николаевский район — 86 человек;

Новобугский район — 21 человек (+2);

Нооодесский район — 76 человек;

Очаковский район — 22 человека (+1);

Первомайский район — 49 человек (+12);

Снигиревский район — 24 человека (+8).

Выздоровели больных за сутки — 6, всего выздоровели — 1299. Умерло всего от последствий COVID-19 — 107, за сутки — 1.

В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 октября в Николаевской области выявлен 301 новый случай коронавируса.

В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине. Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области.

Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.