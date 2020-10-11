По состоянию на утро 11 октября в Николаевской области выявлено 340 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 5557 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 294 (+2).
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 6, всего выздоровели — 1299. Умерло всего от последствий COVID-19 — 107, за сутки — 1.
В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 октября в Николаевской области выявлен 301 новый случай коронавируса.
В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине. Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области.
Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.
По состоянию на утро 11 октября в Николаевской области выявлено 340 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 5557 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 294 (+2).
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 6, всего выздоровели — 1299. Умерло всего от последствий COVID-19 — 107, за сутки — 1.
В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 октября в Николаевской области выявлен 301 новый случай коронавируса.
В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине. Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области.
Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.