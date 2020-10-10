По состоянию на 10:00 10 октября в Николаевской области выявлено 301 новый случай COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 5217 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 292 (+15).

Из всех 5217 подтвержденных случаев по месту жительства:

Выздоровели больных за сутки - 12 всего выздоровели - 1293. Умерло всего от последствий COVID-19 - 106, за сутки - 1.

Напомним, в пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.

Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.

По состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве — 299. Всего в области зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19.

Также напомним, что 1 октября в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.