В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество новых случаев выявили в Харьковской, Хмельницкой, Житомерской и Ровненской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 261 034 человека. Выздоровели уже 113 507 человека, в том числе 937 — за последние сутки.

От последствий COVID-19 с начала пандемии в Украине умерли 4972 человека, за вчера — 85.

Напомним, что 10 октября в Украине было зафиксировано 5728 случаев COVID-19. По состоянию на утро 10 октября в Николаевской области выявлен 301 новый случай коронавируса.

в пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине. Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области.

Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.