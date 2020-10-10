За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 5728 человек. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской, Хмельницкой, Одесской областях, а также в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 256 266 человек. Выздоровели уже 112 570 человека, в том числе 1920 - за вчера.
Умерли от недуга 4 887 человек. Кроме этого, за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по умершим от COVID-19 - скончались 108 человек.
Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+ 510), Хмельницкой (+402), Одесской (+ 338) областях и Киеве (+ 532).
Напомним, в пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.
Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.
По состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве — 299. Всего в области зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19.
Также напомним, что 1 октября в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.
За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 5728 человек. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской, Хмельницкой, Одесской областях, а также в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 256 266 человек. Выздоровели уже 112 570 человека, в том числе 1920 - за вчера.
Умерли от недуга 4 887 человек. Кроме этого, за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по умершим от COVID-19 - скончались 108 человек.
Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+ 510), Хмельницкой (+402), Одесской (+ 338) областях и Киеве (+ 532).
Напомним, в пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.
Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.
По состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве — 299. Всего в области зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19.
Также напомним, что 1 октября в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.