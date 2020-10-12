Принудительно студентов из общежитий на время дистанционного обучения никто выселять не будет. С таким заверением обратился к студентам и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает УНН.

— Уважаемые студенты! Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно подчеркну эту свою позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и Правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса, — начал Сергей Шкарлет.

Он выявил понимание к тому, что многие из студентов уже работают «и вам важно сохранить свое место работы. Есть среди вас и те, чей дом пока на «красной» карантинной территории, а также социально незащищенные категории студентов».

Глава министерства объяснил, что в официальном документе Минобразования находится лишь рекомендация по отъезда из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, «красных» карантинных зон и других) с обязательством администраций ВУЗов по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20).

— Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирование (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.п.), — написал министр.