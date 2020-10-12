В Беларуси в воскресенье, 11 октября, состоялась уже традиционная акция протеста против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Силовики задержали почти 600 человек — больше было только во время первых дней протестов в августе.

Об этом со ссылкой на Euroradio пишет Hromadske.

Утром 11 октября в Минск стянули военную технику и силовиков, сообщалось о закрытии центральных станций метро и отключения мобильного интернета. Люди вывешивали на балконах пароли к домашнему Wi-Fi.

Силовики избивали людей дубинками, бросали светошумовые гранаты, использовали водометы и стреляли резиновыми пулями.

Правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании 586 человек на протестах 11 октября в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, нескольких задержанных уже отпустили. Среди задержанных 40 журналистов, четырех уже отпустили.

Зато в МВД Беларуси уверяли, что медийщиков не задерживали, а лишь проверяли у них документы.

Уже более 2 месяцев в стране не утихают протесты. Участники акций не согласны с официальными результатами голосований и призывают признать президентом Беларуси оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Несмотря на это, Александр Лукашенко провел 23 сентября «тихую инаугурацию», фактически вступив в должность президента.

Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.

Украина также не признала легитимность «тайной инаугурации» и на государственном уровне прекратила все контакты с Беларусью из-за политического кризиса в стране. Министерство иностранных дел Украины также заявило, что официально не будет называть Лукашенко «президентом» Беларуси.

В то же время власти России поддержали санкции Беларуси против ЕС и объявили в розыск оппозиционера Светлану Тихановскую. Несмотря на это, белорусские протесты не являются антироссийскими. Сама Тихановская предполагала, что Россия может быть посредником в ходе переговоров.



