В Украине в пять раз увеличился прирост заболевших пневмонией. Недельное количество больных увеличилось с 4 тысяч до 22.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

Для сравнения он привел данные по новым заболевшим за прошлую неделю и за неделю в июле.

– У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22400 человека. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4234 случая, - заявил министр.

Напомним, в Украине 12 октября зафиксировано уже 265 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки составил 4,4 тысячи.