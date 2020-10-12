По состоянию на 10:00 12 октября в Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 5739 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 304 (+10).

Из всех 5739 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 4052 человека (+133);

Первомайск - 168 человек (+1);

Южноукраинск - 202 человека (+7);

Вознесенск - 230 человек (+21);

Очаков - 26 человек;

Арбузинский район - 26 человек;

Баштанский район - 73 человека (+1);

Березанский район - 50 человек;

Братский район - 12 человек;

Березнеговатский район - 4 человека;

Веселиновский район - 32 человека (+2);

Витовский район - 177 человек (+9);

Вознесенский район - 93 человека (+5);

Врадиевский район - 90 человек;

Еланецкий район - 48 человек (+1);

Доманевский район - 88 человек;

Казанковский район - 19 человек;

Кривоозерский район - 69 человек;

Николаевский район - 87 человек (+1);

Новобугский район - 22 (+1);

Новоодесский район - 76 человек;

Очаковский район - 22;

Первомайский район - 49 человек;

Снигиревский район - 24 человека.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 1299. Умерло всего от последствий COVID-19 - 109, за сутки - 2.

Напомним, в Украине на 8:45 12 октября зафиксировано уже 265 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки составил 4,4 тысячи.