По состоянию на 10:00 12 октября в Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 5739 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 304 (+10).
Из всех 5739 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 1299. Умерло всего от последствий COVID-19 - 109, за сутки - 2.
Напомним, в Украине на 8:45 12 октября зафиксировано уже 265 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки составил 4,4 тысячи.
По состоянию на 10:00 12 октября в Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 5739 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 304 (+10).
Из всех 5739 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 1299. Умерло всего от последствий COVID-19 - 109, за сутки - 2.
Напомним, в Украине на 8:45 12 октября зафиксировано уже 265 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки составил 4,4 тысячи.