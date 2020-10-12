В Армении заявили, что за последние сутки в боях в Нагорном Карабахе погибли 200 азербайджанских военных. А с начала боев были убиты почти 5 тысяч военнослужащих Азербайджана.

Об этом сообщает единый информационный центр Армении.

Отмечается, что также за сутки были уничтожены 3 азербайджанских беспилотника и 3 единицы бронетехники.

Всего же за время боев с 27 сентября, по данным армянских властей, были убиты 4919 азербайджанских военных, уничтожены 16 беспилотников, 16 вертолетов, 514 единиц бронетехники, 17 самолетов, 4 системы «Смерч».

Напомним, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие.



