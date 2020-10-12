Мошенники подделывали ID-карточки резидентов стран Евросоюза. За поддельные документы они просили от 300 евро.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Группа преступников, в которой были житель Ровно и двое жителей Львовской области, действовала под видом агенства по подбору персонала для работы в европейских странах. Для желающих устроиться на работу в ЕС они подделывали ID-карточки резидентов стран восточной Европы. Комплект документов стоил от 300 евро.

Изготовление поддельных карточек происходило в нескольких типографиях в жилищах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровненской области.

СБУ провела обыски по местам проживания злоумышленников, где обнаружила черновики, банковские карточки, мобильные телефоны, оргтехнику, используемую для изготовлению фальшивых документов.

Мошенники подозреваются по части 2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу Украины) и части 2 статьи 358 (подделка, использование или сбыт документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, двух жителей Харьковской области задержали по подозрению в подрыве банкоматов и похищении средств в разных областях Украины.