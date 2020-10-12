В Беларуси предлагают более 70 полномочий президента перенести на другие уровни власти. Такую записку получил президент страны Александр Лукашенко.

Об этом он заявил, заслушивая доклад по развитию национальной налоговой системы, передает БелТА.

Александр Лукашенко заявил, что в последнее время много говорят о перераспределении полномочий.

– Явно кому-то их (полномочий, - прим.) не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу, - отметил он.

Напомним, ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства. В его состав уже вошли два человека.