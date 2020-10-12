В Мариинском дворце прошла официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с польским президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Официальная церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца, где главы стран поприветствовали представителей делегаций Польши и Украины.

Как сообщалось, в субботу, 11 октября, президент Польши Анджей Дуда прибыл с рабочим визитом в Украину. Отметим, что в ходе своего визита в Украину Дуда со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским примут участие в бизнес-форуме, посвященном развитию портовой инфраструктуры Одессы.

Также в рамках визита президента Польши в Украину будут подписаны ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда начал свой визит в Украину посещением польского военного кладбища в Быковне в воскресенье, где заявил о поддержке Украины на фоне агрессии РФ.