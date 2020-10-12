Азербайджанская армия взяла под контроль еще ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе, но о них будет объявлено позже.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Heber Global, сообщает Интерфакс-Азербайджан в понедельник, 12 октября.

— Победоносная азербайджанская армия можно сказать каждый день достигает боевых успехов. Каждый день какой-то город и село освобождаются или же эти села берутся под контроль ВС Азербайджана. Я могу сказать, что на сегодня несколько населенных пунктов под нашим контролем, просто мы еще не зашли на эти территории, так как с военной точки зрения в этом нет необходимости. Но через определенный период времени мы объявим о новых достижениях, — сказал Ильхам Алиев.

Напомним, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе было объявлено перемирие.