В Украине намерены упростить процесс регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков. Если новые правила заработают, владелец авто сможет выбрать любые свободные комбинации для знаков, а не только те, которые есть в конкретном сервисном центре. Новшество инициировало министерство внутренних дел, и правительство поддержало соответствующий законопроект.

Об этом пишет ЦТС.

Документ предполагает внесение изменений в правила выдачи номерных знаков для транспортных средств. Автовладельцы при регистрации авто в сервисном центре будут получать только свидетельство о регистрации, уже без номерного знака.

Граждане смогут выбирать автономера самостоятельно по своему усмотрению - из имеющихся в свободном доступе комбинаций знаков, а не только тех, что есть в сервисном центре МВД.

Так, владелец транспортного средства может зайти в Электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его. Изготовление номера можно заказать субъектам хозяйствования, которые имеют право производить номера по государственному стандарту.

Чтобы новшество внедрили в жизнь, законопроект должны поддержать народные депутаты Верховной Рады Украины.