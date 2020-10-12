МВД Беларуси выпустило видеообращение, в котором говорится, что силовики будут применять против протестующих спецсредства и боевое оружие в «в случае необходимости».

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, пишет УП.

Представитель МВД РБ заявил, что силовики отмечают «постепенное затухание протестного движения, но его радикализацию».

По утверждению Казачкевича, что на акции в минувшее воскресенье в Минске «днем это были летящие камни и бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки».

– Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов. Очевидно что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х… заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, - отметил он.

Напомним, главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список в отношении Беларуси.