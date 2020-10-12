В Черкасской области кандидат в депутаты сельсовета от Радикальной партии Ляшко приглашал избирателей выпить и лично наполнял им рюмки.

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».

В воскресенье, 11 октября, в селе Червона Слобода Черкасского района при поддержке кандидата в депутаты Черкасского областного совета от партии «Черкасчане» Владимира Лашкула проводили День казака.

На празднике выступали местные творческие коллективы, солист группы «Антитела» Тарас Тополя и конные каскадеры. На месте проведения мероприятия была размещена агитационная конструкция с агитационными баннерами Владимира Лашкула и кандидата в депутаты Червонослободского сельского совета от «Черкасчан» Олега Островского.

Люди в жилетках с эмблемами партии раздавали агитацию, открытки и газеты также раздавали с агитпалатках партии. Упомянутые кандидаты выступали с импровизированной сцены с речами. Однако на мероприятии присутствовали и кандидаты от других партий в региональные советы разного уровня.

Кроме шоу, людям здесь предлагали кашу и спиртные напитки. Приглашал к выпивке и лично наполнял рюмки кандидат в депутаты Червонослободского сельского совета от «Радикальной партии» Олега Ляшко, директор местного фермерского хозяйства «Прут» Николай Дубина. На мероприятии неоднократно прозвучало, что он также является кандидатом.

Впоследствии Дубина также вручал подарки присутствующим. Самому младшему - игрушку, а самому старшему - бутылку водки и палку колбасы. По словам кандидата, планировали вручать подарки и за участие в викторине. Однако к тому времени на месте уже работала полиция, которую вызвали наблюдатели «Опоры» из-за вероятного подкупа избирателей, и викторину отменили.

В «Опоре» напоминают, что, согласно Избирательному кодексу, дача избирателям, в частности, денег, продуктов питания, спиртных напитков и услуг, сопровождаемая призывами голосовать за определенного кандидата, считается подкупом избирателей.

В организации добавили, что по состоянию на утро 12 октября информация об открытии уголовного производства уточняется в полиции.

Напомним, 25 октября пройдут выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.