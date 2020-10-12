В понедельник, 12 октября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о независимости бюджетов территориальных общин. Документ вступит в силу с января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Закон унифицирует определения термина «бюджеты местного самоуправления».

Также закон предусматривает:

разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин;

установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных общин в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных общин;

установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.

«Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждалось в соответствующих изменениях правовых основ функционирования бюджетной системы Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует продажу медикаментов по интернету.