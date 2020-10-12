В понедельник, 12 октября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о независимости бюджетов территориальных общин. Документ вступит в силу с января 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Закон унифицирует определения термина «бюджеты местного самоуправления».
Также закон предусматривает:
«Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждалось в соответствующих изменениях правовых основ функционирования бюджетной системы Украины», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует продажу медикаментов по интернету.
В понедельник, 12 октября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о независимости бюджетов территориальных общин. Документ вступит в силу с января 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Закон унифицирует определения термина «бюджеты местного самоуправления».
Также закон предусматривает:
«Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждалось в соответствующих изменениях правовых основ функционирования бюджетной системы Украины», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует продажу медикаментов по интернету.