Александр Гайду, народный депутат Украины

Народный депутат Украины Александр Гайду, который инициировал строительство объездной дороги в Николаеве, уверен, что для портового города это вопрос №1.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

Количество перевалки груза в портовом Николаеве ежегодно растет в геометрической прогрессии. Крупногабаритный транспорт, который везет тонны груза в порты разрушает асфальтное покрытия центральных улиц города. Также это влечёт за собой огромное количество вредных выбросов в атмосферу и километровые пробки на дорогах.

— В Николаеве сконцентрировано самое большое количество портов и терминалов в Украине. За последние 10 лет объём грузоперевозок особенно автомобильным транспортом вырос в разы. А это все сказывается на экологии города, разрушаются дороги и мостовые переходы, а жители Николаева каждый день чувствуют на себе инфраструктурные проблемы города, - рассказал Александр Гайду.

Развивать инфраструктуру Николаева возможно, лишь разгрузив центральные улицы города от грузовых машин, уверен народный депутат Александр Гайду. В частности, это строительство объездной дороги и капитальный ремонт асфальтного покрытия на участках О151124 Николаев - Станислав - Херсон (8,3км), Николаев - Херсон -Любомировка – Первомайское - Казанка Р47 (24,94 км).

— Во время своей предвыборной кампании я обещал, что решение проблемы объездной дороге будет для меня в приоритете. На сегодня уже полностью разработан детальный план-проект строительства и ремонта дорог. Такая инициатива стала возможной благодаря слаженной, системной роботе всех народных депутатов Украины Николаевского региона. Мы смогли аккумулировать свои силы дабы создать важный инфраструктурный проект, а благодаря главе депутатской фракции партии «Слуга народа» Давиду Арахамии наша инициатива была услышана в офисе Президента. В этом году на реализацию нашего проекта выделены деньги из государственного бюджета, - рассказал Александр Гайду.

Ориентировочно стоимость реализации проекта – 1 миллиард гривен. В этом году Верховная рада Украины внесла изменения в закон о госбюджете и выделила 300 миллионов гривен на строительство бетонной объездной дороги в Витовском и Корабельном районах. В скором времени профильный департамент николаевской ОГА проведет тендерные торги на строительство первого участка объездной дороги.

— В октябре планируется проведение тендера по строительству первого участка объездной дороги. Впервые за долгое время проблема объездной дороги в Николаеве сдвинулась с мертвой точки. В этом году процесс запущен и он находится на контроле. До конца года будет реализован первый этап по строительству объездной дороги. Впереди предстоит еще огромное количество работы, - рассказал народный депутат Украины Александр Гайду.

По словам Александра Гайду, согласно проекту, дорога разделена на пять участков. Четыре находятся на балансе области.

Необходимая документация готова по двум участкам дороги, по двум другим - в процессе реализации. Что касается 5 участка, то он находиться на балансе города, и вопрос реализации строительства там будет рассмотрена на сессии городского совета в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 4 округу в Ингульском районе Елена Нестеренко рассказала, что одним из ее приоритетов является решение вопроса строительства объездной дороги, что позволит разгрузить Николаев от крупногабаритного транспорта, улучшить экологию, сделать город более комфортным и безопасным.