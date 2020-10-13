МИД России пожаловался на работу комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович якобы из-за проблем с защитой прав русскоязычного населения в Украине.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

— С сожалением вынуждены констатировать упорное нежелание Комиссара уделять в своей работе внимание системным нарушениям прав русскоязычных граждан в ряде стран-членов Совета Европы. Так, Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека в Украине, где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны. Несмотря на наши неоднократные обращения к Комиссару, которые содержали конкретные примеры и свидетельства дискриминационного характера языковой политики Киева и насильственной украинизации всех сфер жизни общества, должная реакция не последовала, — заявили в России.

В России назвали подход к работе Дуне Миятович «противоречащим принципу беспристрастности», и призвали ее «предпринять активные шаги по защите прав русскоязычного населения в Украине».

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь объяснил, как составлять и куда отправлять жалобы о нарушении языкового законодательства.